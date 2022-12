Sartù delle feste | ricetta di Mauro Improta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il, ladi oggi 20 dicembre 2022 di, lache non può mancare. Un goloso risotto condito con un ragù perfetto, poi il ripieno di mozzarella, piselli, funghi e formaggio. Non perdete le ricette di Natale di E’ sempre mezzogiorno, le ricette die Mattia. Ildi riso è sempre un’ottima, un ottimo primo piatto che possiamo preparare in anticipo. Ecco come si fa ildegli. Appuntamento dal lunedì al venerdì per le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, le altre ricette per le. Ricette E’ sempre mezzogiorno ...