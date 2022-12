Salva-calcio | Abodi | «Nessun regalo | i club pagheranno»

... gli aggiornamenti di oggi, 20 dicembre 2022 20 Dicembre Attualità Istat: il salario netto dei lavoratori è calato del 10% tra il 2007 e il 2020 20 Dicembre Sport Manovra, vince Lotito:...... gli aggiornamenti di oggi, 20 dicembre 2022 20 Dicembre Attualità Istat: il salario netto dei lavoratori è calato del 10% tra il 2007 e il 2020 20 Dicembre Sport Manovra, vince Lotito:...Negli ultimi giorni, in Commissione Bilancio alla Camera dei deputati, stanno entrando nel vivo le modifiche al disegno di legge di Bilancio per il 2023, che dovrà essere approvato dal Parlamento entr ...Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Il principio che ha mosso le posizioni del Governo da tempo è sempre lo stesso: nessun sconto, nessun regalo. Nessuna norma ad hoc, se non quelle a disposizione ...