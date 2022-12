Previsioni meteo | fino a 25 gradi | più che bianco sarà un caldo Natale

La Stampa

Emilia Romagna ModenaBolognaCielo molto nuvoloso con deboli piogge o pioviggini in transito. Visibilità ridotta da foschie dense e nebbie al mattino sulle zone di pianura. Temperature minime senza variazioni significative con ... L’inverno si ferma, ma solo per poco: dopo l’Anticiclone di Natale ipotesi freddo siberiano a Capodanno Caldo Natale invece di bianco Natale. Anche quest’anno, come nel 2021, le feste natalizie saranno decisamente calde, 7-8 C oltre la media del periodo. E non è certo una novita: ...ROMA (meteo) - Dopo tanti giorni di maltempo si entra in una fase relativamente più stabile ilmamilio.it - contenuto esclusivo Dopo un periodo caratterizzato da piogge a più riprese che ci ha inte ...