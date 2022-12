Niente cellulari in classe | arriva la circolare Valditara | ‘Troppe distrazioni’

(Di martedì 20 dicembre 2022)più cellulare in. Ladel ministro dell’Istruzione Giuseppeè stata diffusa nelle scuole ed è contro l’uso di smartphone o iphone nelle aule scolastiche. Il provvedimento del Ministro contro l’uso dei cellullari inè chiaro: “Trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, a cui è prioritario restituire autorevolezza”. Un’unica deroga Un provvedimento che trova un’unica deroga: l’utilizzo deiqualora abbia finalità didattiche, con autorizzazione del docente e nel rispetto delle disposizioni dell’istituto. In altri casi non si concedono deroghe e anzi vengono disposte anche sanzioni disciplinari a chi andrà contro le regole. Con specifica precisazione da parte del Ministro ai ...

Quando è consentito L'utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici può essere ovviamente consentito, su autorizzazione del docente, e in conformità con i regolamenti di istituto, per finalità didattiche. Distrarsi con i cellulari non permette di seguire le lezioni in modo proficuo ed è inoltre una mancanza di rispetto verso la figura del docente, a cui è prioritario restituire autorevolezza.