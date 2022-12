Musumeci | Mai più tragedie come a Ischia  

(Di martedì 20 dicembre 2022) AGI - "Mai più": Nello, ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, in un colloquio con l'AGI espone le priorità e le sfide da affontare in futuro. Ministro Nello, questa mattina in commissione Ambiente alla Camera ha esposto le sue linee programmatiche. In sintesi che cosa si propone di fare? "Essenzialmente tre cose. Bisogna fare prevenzione del rischio, innanzitutto. E questo ad ogni livello, da quello sismico a quello idrogeologico. E occorre farlo per tempo, cioè negli anni. Spesso accade - è il caso recente della tragedia di- che gli eventi calamitosi si ripetano ciclicamente negli stessi luoghi: farsi trovare impreparati la seconda volta, non è ammissibile. Bisogna poi utilizzare con celerità le risorse e ...

