LIVE Judo | Masters Gerusalemme 2022 in DIRETTA | Odette Giuffrida vola in semifinale! Scutto in corsa per il podio

(Di martedì 20 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.55 Giles è reduce da un biennio tutto in crescendo, come dimostra il bronzo olimpico di Tokyo 2021, il recente argento mondiale di Tashkent ed il titolo europeo ottenuto lo scorso aprile. 12.53 In assenza di Uta Abe e con Buchard fuori dai giochi, si profila all’orizzonte un’occasione clamorosa per la nostra. Giles comunque non è un’avversaria da sottovalutare in semifinale, mentre nell’altra parte del tabellone è ancora inla fortissima kosovara Krasniqi. 12.52 Risultato per certi versi sorprendente sul tatami 1! Buchard squalificata, avanza in semifinale la britannica Chelsie Giles. 12.50 Non si sblocca il punteggio nella sfida tra Buchard e Giles. La semifinale diè in programma tra 8 incontri sul tatami ...

Day - 1 potenzialmente molto interessante per l'Italia, che schiera ben sette atleti tra cui alcuni big della spedizione tricolore in Israele. Ambizioni da podio sulla carta per Francesca Milani, Assunta Scutto, Giuffrida e Piras.