Formula 1 | Marko attacca su Binotto | ' Non capisco il cambiamento della Ferrari' - Sport - Formula1

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il consulente di Red Bull considera più debole la Ferrari senza Binotto: sarebbe bastato aggiungere un direttore ...Ferrari e Mercedes "Chi temo di più tra Ferrari e Mercedes Sicuramente Mercedes - ha aggiuntoin vista del 2023 - . Sono la squadra più stabile e hanno Hamilton. Anche se potrebbe essere in ... Formula 1, Marko attacca su Binotto: "Non capisco il cambiamento della Ferrari" Il consulente della Red Bull Helmut Marko, ha giudicato "destabilizzante" l'allontanamento di Mattia Binotto dal team del Cavallino Rampante ...Helmut Marko crede che l'avvicendamento tra Mattia Binotto e Frederic Vasseur, con quest'ultimo che è diventato il nuovo team principal della Ferrari e che entrerà in carica a partire dal prossimo 9 g ...