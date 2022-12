Dopo la visita di Putin a Lukashenko | l’Ucraina teme una nuova offensiva

(Di martedì 20 dicembre 2022) La Bielorussia dispiega i sistemi missili S-400 Iskander consegnati dalla Russia. È questo il primo effetto dell’incontro a Minsk tra il presidente russo Valdimire il presidente bielorussio Alexander. C’era molta attesa per l’ottavo vertice dell’anno tra i due. Per la prima volta in tre anni eraa volare a Minsk e ad accompagnarlo c’era una delegazione d’alto livello che comprendeva i ministri degli Esteri, della Difesa e dell’Energia. Tra fiori e dolci,non ha fatto mancare nulla al cerimoniale di accoglienza del leader del Cremlino. Con un benvenuto riservato di persona all’aeroporto di Minsk. Minsk e Mosca hanno concordato di proseguire con le operazioni militari congiunte ed è stata discussa la creazione di un spazio comune di difesa aerea. Promesse che sono continuate con le ...

Linkiesta.it

