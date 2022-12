Anm | a Capodanno servizio no-stop della Metropolitana Linea 1 e della Funicolare Centrale

Leggi su 2anews

(Di martedì 20 dicembre 2022) È stato sottoscritto da Anm e dalle organizzazioni sindacali l’accordo voluto dal sindaco Gaetano Manfredi per garantire ildi mobilità pubblica in città la notte dell’evento in programma a Piazza Plebiscito. “Sono molto soddisfatto dell’intesa raggiunta: il mio ringraziamento va ai lavoratori il cui contributo è fondamentale per migliorare l’offerta agli utenti e alle