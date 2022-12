(Di martedì 20 dicembre 2022) Tregua trae il colosso dell’e-commerce. L’Antitrust europeo ha accettato gli impegni presentati dal gruppo per evitare l’uso improprio dei dati aziendali non pubblici deiindipendenti che utilizzano la piattaforme e quindi evitare possibili favoritismi per queiche si avvalgono anche dei suoi servizi die consegna.si è mossa dopo che l’Ue ha avviato due indagini formali nel 2019 e nel 2020. Nel mirino dell’autorità europea vi erano anche i criteri per selezionare il vincitore della ‘Buy Box’ e spingere l’utilizzo del programma fedeltà Prime da parte deiindipendenti. “La decisione odierna stabilisce le regole secondo cuidovrà agire in futuro”, ha detto ai giornalisti a ...

siquindi al rispetto di specifiche condizioni. Innanzitutto non userà più i dati non pubblici dei venditori per il suo business retail. Inoltre non applicherà più un trattamento ...... come Netflix,Prime e Music o Spotify, che hanno trascinato verso il basso il costo d'...dei libri o delle riviste e infine c'è da considerare una quarta forma indiretta di pagamento che... Amazon si impegna a non discriminare i venditori terzi che non usano la sua logistica. Pace con Bruxelles La Commissione europea chiude le indagini avviate nel 2019 e 2020, dopo aver ricevuto chiari impegni da Amazon per eliminare le pratiche scorrette.(Teleborsa) - La Commissione europea ha accolto gli impegni presi da Amazon in materia di concorrenza contro l'uso improprio dei dati aziendali non pubblici dei venditori indipendenti e per ...