Wanna Marchi e sua figlia tornano in tv con una televendita per i carcerati

(Di lunedì 19 dicembre 2022)torna in televisione con laStefania Nobile per la conduzione di un programma televisivo. La trasmissione si chiamerà “Natale con i” su Telelombardia in onda anche in streaming. L’ex regina delle televendite – raccontata da poco anche in una docuserie su Netflix – televenderà la tessera annuale dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”, Oog da anni attiva sul tema delle carceri e dei. Il programma andrà in onda per giovedì prossimo, dalle 23 alle 24. Ospiti della trasmissione saranno Sergio D’Elia, segretario di “Nessuno Tocchi Caino”, insieme al giornalista Marco Oliva e Raffaello Tonon che ha partecipato ad alcuni eventi dell’organizzazione. «Telelombardia invitae Stefania Nobile a promuovere una iniziativa ...

