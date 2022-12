Vacanze di Natale davanti alla tv | la programmazione Sky

Leggi su funweek

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lenatalizie non sono certo a rischio noiatv: se abbiamo già visto quali sono le novità Prime e quelle Netflix, non possiamo non dare un’occhio anchericcaSky, che spazia dagli show ai film in prima visione fino ai suggestivi concerti natalizi. LEGGI ANCHE – ‘LOL Xmas Special’, Fedez: «Il mio? In famiglia» Ma andiamo per ordine: da lunedì 19 dicembre si entra nel vero e proprio clima natalizio con ARTISTI DEL PANETTONE, da lunedì 19 a giovedì 22 alle 17.50 su Sky Uno, in cui i migliori pasticceri d’Italia si sfidano nella creazione di dolci natalizi inediti, con Chiara Maci; nell’offerta film troviamo invece AMBULANCE, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Incalzante film d’azione con Jake Gyllenhaal firmato da Michael Bay; sul canale ...