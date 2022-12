Twitter punisce Elon Musk | per il 57 | 5% degli utenti dovrebbe lasciarne la guida

(Di lunedì 19 dicembre 2022)abbandonare ladi. È il risultato clamoroso del sondaggio lanciato sulla piattaforma dal miliardario stesso nelle scorse ore, che a sorpresa aveva invitato gliad esprimersi sulla sua. «Dovrei lasciare ladi?», era la domanda diretta di. Risultato senza appello: per il 57,5% dei votanti online la risposta è sì. Ora si attende di conoscere come reagirà lo stesso, che nello stesso tweet di lancio del voto aveva promesso di attenersi alle indicazioni che sarebbero emerse dal “televoto”. December 18, 2022 «Attenti a quello che desiderate: potrebbe avverarsi». Così unpiù sibillino che ...

Open

Prima dell'intervallo tornano in vantaggio gli inglesi con Thiago Alcantara , chela ... Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto, ...... il patrimonio di Musk risulta essere inferiore di oltre 70 miliardi di dollari rispetto al 13 aprile 2022, "il giorno prima di rendere pubblica la sua offerta pubblica di acquisto perda 44 ... Il calo di Tesla «punisce» Elon Musk: non è più l'uomo più ricco del ... La lunga serie di risultati utili si è interrotta a Pagani. La Lvpa Frascati è tornata dalla trasferta campana a mani vuote cedendo di misura agli azzurri. Un 1-0 che ha permesso alla stessa Paganese ...