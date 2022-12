Twitter | Musk lancia sondaggio su suo ruolo | bocciatura in arrivo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic. - (Adnkronos) - Alla fine di settimane di forti polemiche dopo la sua 'conquista' di(con relativi licenziamenti, dimissioni e cambi di rotta) Elonsi sottopone al voto degli utenti del social, chiedendo loro direttamente in unonline se debba abbandonare la guida di. E - a poche ore dalla fine della consultazione - la 'voce' disembra bocciarlo. Infatti con oltre 13 milioni di voti espressi, il 56% delle risposte sono per un sì. Il fondatore di Tesla si è peraltro impegnato a rispettare l'esito della consultazione ma dopo le prime indicazioni (chiaramente negative sul suo operato) ha già postato due tweet piuttosto polemici: il primo dice "come recita il proverbio, attento a quello che desideri, perché potresti ottenerlo", mentre nel secondo scrive ...

Adnkronos

Questa decisione è l'ultima di una serie di iniziative controverse da parte del nuovo CEO di, Elon. Pochi giorni addietro sono stati sospesi gli account di almeno otto giornalisti, ...'Chi mi segue decida se resto a capo di'.lancia un nuovo sondaggio ai suoi 122 milioni di follower : siano loro a decidere del suo futuro come ceo della società. 'Più avanti, ci sarà un ... Twitter, Musk lancia il sondaggio: "Devo dimettermi" Elon Musk sorprende ancora, lanciando un sondaggio su Twitter in cui chiede espressamente se debba dimettersi dalla carica di numero uno della piattaforma ...Twitter vieterà ai suoi utenti di pubblicare collegamenti a social media rivali. Lo si legge in una nota dell’azienda di Elon Musk (foto): tra le piattoforme che diventano off-limits per chi ’cinguett ...