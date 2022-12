Sinisa Mihajlovic | la fragilità dolce di un guerriero

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Una folla di migliaia di persone ha salutato per l’ultima volta. I funerali dell’allenatore ed ex calciatore si sono svolti nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, lunedì 19 dicembre. A celebrare le esequie è stato il cardinale arcivescovo di Bologna, e presidente della Conferenza episcopale italiana, Matteo Zuppi. Traffico deviato per la gran folla accorsa a salutarlo anche all’esterno della basilica. Si sono celebrati a Roma, il 19 dicembre, i funerali di, 53 anni, morto il 16 dicembre, l’ultimo omaggio Presenti in chiesa le squadre al completo della Lazio, della Sampdoria e del Bologna, l’ultima allenata da. Ma anche un fiume di amici, semplici conoscenti, e tifosi delle molte squadre che ...