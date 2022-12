Serie A | ufficiale ci sarà il fuorigioco semiautomatico

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Figc ha fatto sapere che dal girone di ritorno inintrodotto il. Una novità già vista durante i Mondiali in Qatar. La tecnologia Saot, introdotta anche durante i Mondiali in Qatar ha fatto molto discutere, anche perché alcuniad un occhio normale e con il fermo immagine sembravano non esistere, invece venivano rilevati dallo strumento tecnologico. Resta comunque un’innovazione che il mondo del football ha preso in seria considerazione ed entrerà in vigore dappertutto.A: quando parte ilAttraverso un comunicato la Figc fa sapere che cil’introduzione di questa ulteriore tecnologia nel mondo del calcio italiano. Dopo il Var ed il rilevamento del ...

Calcio e Finanza

Ufficiale, il fuorigioco semiautomatico in Serie A dal girone di ritorno La Figc fa sapere che dal girone di ritorno in Serie A ci sarà il fuorigioco semiautomatico. Novità già vista durante i Mondiali in Qatar.