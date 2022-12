Omicidio a Milano nel quartiere Corvetto | titolare di un bar ucciso all' alba in un agguato con 5 colpi di pistola

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L'uomo, il 35enne Ruiming Wang, è statoquesta mattina in via Bessarione, sul posto la polizia che indaga sull'nel bar frequentato anche da diversi spacciatori

Agenzia ANSA

in un bar a. Questa mattina alla periferia del capoluogo della Lombardia è stato ucciso un uomo, di 35 anni, a colpi di pistola . Sul posto, nel quartiere Corvetto , in piazza ...LEGGI L'ARTICOLO, la vittima ha 35 anni ed è il titolare di un bar Omicidio a Milano, ucciso il titolare di un bar La polizia indaga su un omicidio in un bar a Milano: il killer ha sparato cinque colpi di pistola, uccidendo il proprietario.Ucciso a colpi di pistola nel suo bar alla periferia di Milano, nel quartiere Corvetto, in via Bessarione 42 all'angolo con piazzale Angilberto II. L'allarme è stato dato… Leggi ...