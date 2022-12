“Non si preoccupa del suo popolo” Lavrov scredita Zelensky | chi è veramente

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nuove scintille Russia-Ucraina. Volodymyr«manca di comprensione della gravità del momento e dizione per il suo». È l'accusa che rivolge al presidente ucraino il ministro degli Esteri russo, Sergeiin un'intervista alla televisione bielorussa 1 Tv. «Continua a far uscire idee», ha detto ancora, nel tentativo di dimostrare l'incapacità didi comprendere la situazione, ed aggiungendo anche che queste idee rivelerebbero «il carattere razzista» della leadership ucraina, senza fornire ulteriori spiegazioni. Nell'intervista all'emittente di Minsk, dove è oggi si è svolto un vertice Russia-Bielorussia, il ministro russo ha anche accusato l'Occidente di «reazione isterica» all'«operazione speciale», come Mosca chiama l'invasione ...

Lega Basket Femminile

Adele, la confessione della cantanteseriamente i fan: 'Mi terrorizza', cosa ha fatto sapere l'amatissima artista La ...solo il suo successo è stato sempre più un crescendo, ma con il ...... questa squadra fino a qualche settimana fa si preoccupava esclusivamente di attaccare, mentre oggi sidi difendere. Eè un comportamento che sta nelle nostre corde. Bisogna rivedere ... Use Rosa Scotti Empoli, coach Cioni: una sconfitta che non preoccupa Nuove scintille Russia-Ucraina. Volodymyr Zelensky «manca di comprensione della gravità del momento e di preoccupazione per il suo ...Con la crisi dovuta alla pandemia la disoccupazione giovanile urbana nella fascia 16-24 anni in Cina ha toccato il 19% e che dunque anche i laureati non hanno la certezza di un impiego ...