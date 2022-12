Il tracollo di Soumahoro | ora la sinistra pensa all’espulsione

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La fine politica di Aboubakarè ormai scritta. L’autosospensione del deputato di Verdi-Italiana, causa lo scandalo che ha portato la suocera (prima) e la moglie (poi) ad essere indagate per i reati di malversazione e truffa aggravata, non sembra bastare: la coalizione starebbendo di espellere il parlamentare con gli stivali. Non è una novità, visto che lo scaricabarile diè iniziato ormai da tempo, sin dal momento in cui pubblicò il celebre video in lacrime sui canali social, cercando di delineare una sorta di “complottone” che lo stava travolgendo. Il deputato con gli stivali è rimasto solo, disilluso: da star del progressismo, quale è stato sin dalla campagna elettorale, si è trasformato in un liquidato dalla, proprio quella che lo aveva portato in pompa ...