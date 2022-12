Il look di Annalisa ad Amici 2022

DiLei

Amici,e ilaudace e sensuale. Ultimo appuntamento prima della pausa natalizia con Maria De Filippi e lo speciale di Amici della domenica pomeriggio. Tra i grandi ospiti, insieme a ...... infatti, la cantante sfoggia unmolto sensuale , con indosso un paio di pantaloncini a mo' di ... C'è, in ogni caso, anche chi pensa che la Zilli possa aver fatto riferimento ad, che di ... Annalisa ad “Amici” gioca con il look audace: mixa pelle, vernice e blazer oversize Annalisa si è presentata nella scuola di “Amici” con un look audace e sensuale, giocando con i tessuti e i volumi.Il progetto di Annalisa Minetti e Davide De Luca torna con un nuovo look tra i Piani di Arcinazzo, Anagni e Trevi nel Lazio: «Attraverso lo sport festegiamo la vita» il pensiero della cantante che int ...