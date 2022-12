Buzzanca - Antonelli | l' incontro esplosivo sul set del Merlo maschio La tristezza e il doppio addio

Cineblog

E la coppiafu sulla bocca e davanti agli occhi di tutti. Il malinconico crepuscolo di Lando e Laura Lauracol successo del Merlo maschio divenne il simbolo erotico ...Quando morì lami confessò di essere addolorato della brutta fine dell'attrice e di sentirsi in colpa per non essere andato a trovarla, anche se aveva saputo di un suo tentato ... Lando Buzzanca: 10 film per ricordare l’attore di “Merlo Maschio” scomparso a 87 anni Nel 1971 le riprese di un film che fece scandalo, inferocire le femministe e grande successo. Poila malinconia di lui per quel che accadeva a le ..."Una vicenda tristissima per un attore come lui, i cui personaggi sono quasi sempre stati scatenati e autoironici maschi..." ...