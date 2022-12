Ucraina | si intensificano le voci di una possibile controffensiva russa

RaiNews

Sile voci di una possibile controffensiva russa innei prossimi giorni. Questa mattina il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu ha sorvolato in elicottero le linee del fronte ...DILUVIO DI MISSILI - S'gli attacchi sull'. Nel mirino, come spesso è accaduto nelle ultime settimane, la città di Kherson. In mattinata un raid russo ha ucciso quattro persone, colpendo un edificio ... Ucraina, Stoltenberg: Putin si prepara a una guerra lunga. Casa Bianca: riconquista Crimea possibile - Zelensky: colloqui Macron-Putin Non credo porteranno a risultati - Zelensky: colloqui Macron-Putin Non credo porteranno a risultati In Ucraina si intensificano gli attacchi russi contro Bakhmut, bastione di Kiev nel cuore del Donbass, e i bombardamenti flagellano città e centrali elettriche, spingendo il ministro degli Esteri ucra ...Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il principe ereditario dell'Arabia Saudita durante una visita nel regno, consolidando i legami con una regione ...