Traffico Roma del 18-12-2022 ore 14 | 30

(Di domenica 18 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto code perintenso su Viale del Muro Torto tra viale del Galoppatoio e piazzale Flaminio in direzione Lungotevere ed è temporaneamente chiusa su Viale del Muro Torto La Rampa in uscita in direzione di via Porta Pinciana proseguono i lavori nella galleria Fleming con riduzione di carreggiata in direzione di via Salaria possibili rallentamenti nelle ore di maggiorprestare attenzione lavori di potatura fino alle 17 di oggi in via Merulana tra Viale Manzoni e Piazza di San Giovanni in Laterano deviazioni per diverse linee bus di zona al Villaggio Olimpico mercatino natalizio fino alle 17 lungo il tratto di viale della XVII Olimpiade tra Viale Tiziano e via Olanda deviata la linea bus 982 trasporto pubblico ancora oggi e poi di nuovo sabato 24 dicembre si la gratis ...