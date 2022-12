Reina | Ritornare a Napoli è sempre un emozione grande | qui mi sento a casa

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 18 dicembre 2022) Pepe,ex portiere del,attualmente al Villarreal,sul proprio account Instagram,ha postato queste parole: "Sono passati già quattro anni da quando non faccio più parte di questo club ma per mequi èun. Questa città mi appartiene,lamia, qui sono a, e questo grazie al calore che mi avete dato e che ancoraogni volta che penso a voi. Sarà impossibile dimenticare il vostro essere affettuosi e calorosi. Ungrazie va alla società che mi ha dato la possibilità di vivere in questa città e di provare emozioni grandi. È vero come si dice arrivare aè una paura ma andare via è un forte dolore. T'AM. GRAZIE ...