Paredes | riscatto in bilico | nel frattempo c’è già il sostituto

(Di domenica 18 dicembre 2022) La Juventus rischia di avere un problema con; il futuro dell’argentino sembra essere in. Individuato il. I bianconeri, nell’ultima sessione di mercato estiva, hanno rinforzato il centrocampo con l’arrivo di; l’argentino doveva essere l’elemento mancante della rosa di Allegri e dare, alla Juventus, quella qualità in più nelle gestione dei ritmi e dei tempi di gioco. Le cose sono andate diversamente con il giocatore che ha faticato, nella prima parte di stagione, a dimostrare tutte le sue qualità. LaPresseUna situazione che rischia di compromettere il futuro del centrocampista; l’argentino, infatti, non è sicuro di continuare con la Juventus una volta terminata la stagione. Nella speranza che da gennaio in avanti le cose possano migliorare, la società bianconera avrebbe già individuato il ...

Tra Rabiot, Di Maria e, che saranno protagonisti nell'atteso match tra Argentina e Francia, ... il terzo dovrà invece convincere la dirigenza a dare seguito aldel prestito dal Psg. ...COMPLICATO - 22,6 milioni di euro sono una cifra non trascurabile: questo è il ...in caso di raggiungimento degli obiettivi prefissati (e non specificati) per il 2022 - 23 da parte di... Paredes: saltato l'obbligo di riscatto per la Juve, cosa succede ora Resta molto difficile, in casa Juve, il riscatto del cartellino di Leandro Paredes, centrocampista classe 1994 della nazionale argentina, dal PSG: come riportato da "Calciomercato.com", ...La finale del Mondiale di domenica sera tra Argentina e Francia sarà anche l'occasione per vedere la sfida bianconero a centrocampo tra Leandro Paredes e Adrien Rabiot. Entrambi, secondo quanto risult ...