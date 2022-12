Manovra | Pd | ' emendamento capigruppo su Fsn accoglie nostra proposta'

ilGiornale.it

... che era stata inserita insui Pos o di abbassare da 60 a 30 euro la soglia per le multe ai ... L'obiettivo è arrivare ad un accordo anche con l'opposizione e presentare un...Annullare la norma inserita ino abbassare da 60 a 30 euro la soglia oltre la quale scattano le multe per i commercianti ... in caso di accordo la soluzione potrebbe finire in undei ... Emendamenti alla manovra, ecco cosa prevedono - ilGiornale.it Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Triste primato per la Calabria: dopo un inizio anno in cui la curva sembrava in discesa negli ultimi mesi la situazione è peggiorata ...