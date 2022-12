Lionel Messi ha vinto un Mondiale alla Maradona L’apoteosi completa del Messia di un popolo

(Di domenica 18 dicembre 2022)AndrésCuccittini, detto Leo, è nato a Rosario in Argentina 24 giugno 1987. Ha esordito nel Barcellona il 16 ottobre 2004 nel derby contro l’Espanyol e, sin dal primo minuto che è sceso in campo con la camiseta blaugrana, oltre ad aver dimostrato di avere qualità e caratteristiche che si vedono in un giocatore, forse, una volta ogni 100 anni, ha dovuto far finta di nienteridda di paragoni che si sono iniziati a fare sul suo conto. Essere argentino e stra-dotato dal punto di vista calcistico lo ha “condannato” a vivere nell’ombra di Diego Armando. Il 10 più famoso di Argentina e del mondo. Un paragone che quando vestiva la maglia Albiceleste ha spesso soffocato Leo. Un fuoriclasse che, quando giocava nel Barcellona, era totalmente inarrestabile. Meno quando doveva difendere i colori della ...

'L'Argentina ditocca il cielo in Qatar', titola La Nacion con una gigantografia diche ... E partono 'i cori che celebrano l'impresa della 'Scaloneta'', dal nome del CtScaloni.ha vinto la sua Coppa del Mondo. E' diventato il giocatore con più presenze e più minuti giocati ai Mondiali, e il primo a segnare nella fase a gironi, negli ottavi, nei quarti, in ... Messi, miglior giocatore in Qatar: dai trionfi col Barça e PSG alla vittoria del Mondiale Il fuoriclasse dell'Argentina è anche miglior giocatore di Qatar 2022: "Davvero impressionante questa conclusione, ora me la godo" ...Roger Federer si è congratulato con Lionel Messi per il suo trionfo nella Coppa del Mondo di calcio, vinta dall'Argentina dopo un digiuno lungo ben 36 anni ...