Calciomercato com – Argentina-Francia | le pagelle di CM | Messi e Mbappé hanno vinto entrambi | ma Leo di più Di Maria sublime | Theo e Giroud a vuoto | Primapagina

(Di domenica 18 dicembre 2022) 2022-12-18 20:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com:3-3 (6-4 d.c.r.)E. Martinez 9: Ai limiti dell’inoperoso nel primo tempo, esce bene in un paio di occasioni nell’arco della partita. Saluta la conclusione alta di, poi quasi gli prende il rigore. Tocca anche il tiro del 2-2 senza riuscire a deviarlo fuori dallo specchio. Pronto sulla conclusione di Rabiot in due tempi, spiazzato dasul secondo rigore. Salva di piede in maniera prodigiosa su Kolo Muani portandola ai rigori. Neutralizza Coman e ipnotizza Tchouameni che sbaglia, mette i guantoni sulla Coppa Molina 6: c’è da tenere, non uno qualsiasi, ma lanon aiuta il suo ...

