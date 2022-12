(Di domenica 18 dicembre 2022) Come europei non possiamo impedire agli Usa di sacrificare l'interesse collettivo ai loro calcoli di bottega. Ma non dovremmo seguirne l'esempio

L'HuffPost

Christian Chesnot e Georges Malbrunot,giornalisti francesi, si trovarono tra le mani migliaia ... Vicino all'Iran e agli Stati Uniti di, vanta un canale diretto con i talebani in Afghanistan. ...Con il 25% del traffico marittimo africano e iterzi della produzione petrolifera africana, la ... Al recente Vertice dei leader USA - Africa, l'amministrazioneha cercato di sfruttare l'... Biden fa due pericolose mosse protezioniste. La Ue non lo segua Come europei non possiamo impedire agli Usa di sacrificare l'interesse collettivo ai suoi calcoli di bottega. Ma non dovremmo seguirne l'esempio ...La guerra della Russia in Ucraina ha scosso i mercati energetici globali, lasciando l’Europa a corto di gas naturale, aumentando i prezzi di tutti i combustibili fossili e minacciando una recessione g ...