Auto a fuoco a Ponticelli | indagini dei Carabinieri

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, intorno alle 4, idel nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Via Cleopatra, nel lotto 0 del quartiere di, per l’incendio di un’. Si tratta di una Fiat Panda danneggiata parzialmente da fiamme poi domate dai vigili del. L’è in uso ad una 41enne del posto.in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si esclude l’ipotesi dolosa L'articolo proviene da Anteprima24.it.

