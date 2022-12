X Factor 2022 | finalista si spoglia nuda in centro a Milano Video

(Di sabato 17 dicembre 2022) Scompiglio sul web nelle ultime ore, a causa di una delle finaliste dell’ultima edizione andata in onda di X. Parliamo della già chiacchierata Beatrice Quinta, non solo per la sua musica ma anche per il presunto flirt con il giudice del talent, Rkomi. Beatrice è arrivata seconda, indicata come talento indiscusso. Ma prima che il percorso giungesse al termine, si era vociferata una certa intesa, appunto, tra lei e Rkomi. In realtà, la cantante aveva poi chiarito che probabilmente era stato solo un fraintendimento causato da uno scambio di sguardi durante una esibizione ad X. La Quinta è tornata ad attirare l’attenzione su di sé e stavoltandosiin metropolitana a. “Io che prendo la metro e vengo da te” ha scritto nella didascalia delcondiviso su ...

Sky Tg24

Sin dal loro esordio a "X -Italia", il gruppo di Damiano David ha letteralmente trascinato il pubblico grazie alle sue sonorità graffianti e al look sensuale e provocatorio. Dopo il trionfo a ...Fedez ha da poco esaurito l'impegno da giudice di Xma lo rivedremo a breve su Prime Video: il 19 dicembre sarà disponibile infatti LoL Xmas Special, in cui il rapper tornerà nel ruolo di host ... La finale di X Factor 2022: le foto degli ospiti e dei vincitori È affascinante, ma non si considera un seduttore. Apprezza un buon profumo, ma non è un estimatore della cosmesi. Rkomi è rimasto fedele a sé stesso, soprattutto negli intenti: provare tutto e non las ...Il loro è un sodalizio che dura dal 2017. Fedez e i Maneskin si sono conosciuti nel 2017, quando la band romana si faceva apprezzare per la prima volta in Italia grazie a X-Factor e il ...