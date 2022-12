Ucraina | Cia | ' attacchi a infrastrutture proseguiranno'

(Di sabato 17 dicembre 2022) Wshington, 17 dic. (Adnkronos) - Il direttore della Cia Bill Burns ha affermato che crede che glidella Russia contro ledell'continueranno, anche se l'agenzia prevede un "ritmo ridotto" di combattimenti durante l'inverno. Per ora, ha detto, la Cia non vede una via immediata ai negoziati per porre fine al conflitto: "Non crediamo che i russi al momento siano seri riguardo a un vero negoziato".

Proseguono gli attacchi russi sull'Ucraina: pioggia di missili e blackout in diverse regioni. A Kiev solo un abitante su tre ha il riscaldamento. Il direttore della CIA Bill Burns: 'I russi non sono seri riguardo a un vero negoziato'