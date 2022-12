T’appartengo non sta tornando

Leggi su optimagazine

(Di sabato 17 dicembre 2022) Qui non si improvvisa mai niente. O forse qui non si improvvisa più niente. Piccola differenza, quasi un gioco di parole, in realtà differenza piuttosto significativa. Non si improvvisa mai e più niente. Da nessuna parte si improvvisa mai e più niente. Anche dove viene dichiarato il contrario, penso al jazz, al free style nel rap, agli assoli di chitarra nel rock, toh, usciamo dalla musica, penso alla stand-up comedia, penso alla slam poetry. Certo, qualcosa si improvvisa, ma stando dentro certi canoni, appoggiandosi a certi altri canoni, propri, canoni che ripercorrano standard, mettiamola giù così, canovacci su cui poi improvvisare anche qualcosa, ispirati al momento, magari dall’interegire con gli altri, ma pur sempre canovacci a disposizione, mentale. Ma niente di realmente improvvisato, non se ne uscirebbe vivi. Prendete anche gli scontri diretti, che si tratti di rap ...