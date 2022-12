Pensioni | si tratta ancora Minime più alte per gli over 75 - Cronaca - quotidiano net

(Di sabato 17 dicembre 2022) Manovra a ostacoli: niente da fare per l'abbassamento dell'Iva sul pellet che era sostenuto dalla Lega. Cgil e Uil ieri in piazza contro la legge di bilancio, la replica di Salvini: 'Proteste ...

Agenzia ANSA

Manovra a ostacoli: niente da fare per l'abbassamento dell'Iva sul pellet che era sostenuto dalla Lega. Cgil e Uil ieri in piazza contro la legge di bilancio, la replica di Salvini: 'Proteste ...... ha puntualizzato Pella, citando alcuni "macrotemi":, assunzioni, stabilizzazioni, ... A oltre un'ora dalla convocazione della commissione siancora in ufficio di presidenza nel quale si ... Pensioni: si tratta per alzarle, reddito nel mirimo Opzione donna sarà una delle misure oggetto del maxi-emendamento che presenterà il governo. Forte è il pressing affinché la norma, che consente il pensionamento ...Manovra a ostacoli: niente da fare per l’abbassamento dell’Iva sul pellet che era sostenuto dalla Lega. Cgil e Uil ieri in piazza contro la legge di bilancio, la replica di Salvini: "Proteste inutili" ...