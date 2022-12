Meloni alla festa di FdI | «Screzi con Macron? Non siamo alle elementari Non mi pento di nulla di questi due mesi» – I video

(Di sabato 17 dicembre 2022) È arrivatadei dieci anni di Fratelli d’Italia tra grandi applausi e cori da stadio. Giorgiaha salutato i suoi con grandi sorrisi e tenendo in mano ormai il noto quadernino degli appunti. Seduta al centro del palco la presidente del Consiglio ha risposto a numerose domande, ribadendo più volte la lunga prospettiva della sua azione politica. «Non mi sono pentita di niente di quanto ho fatto indue. Politicamente in futuro farò tutto quello che devo fare, non guardo al consenso, ai sondaggi macurva del Pil, dell’occupazione, della ricchezza, di quanti figli si fanno. Quando fra cento anni morirò vorrò essere sicuro di aver fatto quello che dovevo per migliorare questa nazione. Questo mi basta». Dai migranti all’economia, la premier ha affrontato ...

... 'Mi ha molto commosso, mi ha detto: 'Guardi, sarò forte come leì', confida. E lei, ... E rivendicando l'orgoglio di 'una scommessa', quella di dieci anni fa, 'vinta graziecoerenza'. 'Siamo ...- In migliaia sfilano da Milano a Palermo, passando per Firenze, Roma e Napoli, rivendicando il dirittomusica,socialità esperimentazione fuori dalle logiche di mercato Meloni alla festa per il decennale di Fratelli d'Italia: "Stravolgeremo i pronostici sulla durata del governo… «Abbiamo stravolto i pronostici negativi sulla tenuta di FdI, confido che faremo lo stesso sulla durata del governo». Giorgia Meloni, chiudendo la festa del decennale di ...Davanti alla platea riunitasi per festeggiare il suo partito la premier ha detto: "Arriviamo al governo nel momento più difficile" ...