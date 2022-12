LIVE Sci di fondo | Sprint Davos 2022 in DIRETTA | Federico Pellegrino al via in finale!

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Chanavat si mette davanti, così come accaduto in semifinale. 14.48 Parte la14.46 Quello diè un tracciato che sembrerebbe adattarsi maggiormente alle caratteristiche diche potrebbe andare a cercare lo sgambetto a Klaebo. 14.44 Al via la finale maschile:(Italia), Klaebo, Northug (Norvegia), Chanavat (Francia), Anger (Svezia), Clugnet (Regno Unito). 14.41 Faehndrich bissa dunque la vittoria di Beitostolen, tra poco la finale maschile che vedrà protagonista. 14.39 NADINE FAEHNDRICH! La svizzera risale e vince in 2’36?24, seconda Jessie Diggins (Usa) in 2’36?48. Terza la svedese Johanna Hagstroem in 2’36?56. La norvegese ...