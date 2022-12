Avatar | James Cameron | “Matt Damon farà un cameo nei sequel”

(Di sabato 17 dicembre 2022)ha assicurato che ididovranno includere undi, facendo riferimento alla storia del popolare attore con il franchise.era infatti tra gli attori presi in considerazione per il ruolo di Jake, eha già riflettuto in precedenza sul fatto di aver rifiutato il ruolo nonostantegli avesse offerto il dieci per cento di– una cifra sbalorditiva visto l’incasso finale di-.ha scritto, diretto e co-prodottodel 2009, la cui realizzazione ha richiesto anni a causa della tecnologia avanzata, dei costi di produzione e dei ritardi dello studio. ...

Il verdetto del CinemaScore è arrivato, e: la via dell'acqua ha passato l'esame a pieni voti: il film diCameron ha infatti ottenuto come punteggio A, lo stesso di, un'ottima notizia per il passaparola. CinemaScore è un'azienda che si occupa di ricerche di mercato: realizza sondaggi all'..