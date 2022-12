A quando i funerali di Sinisa Mihajlovic e la camera ardente per l’ultimo saluto

(Di sabato 17 dicembre 2022) È stato appena reso noto, oggi 17 dicembre,si svolgeranno idie vanno delineandosi anche le modalità con le quali sarà allestita laper il grande calciatore e campione serbo scomparso nella giornata di ieri. Si fa ancora fatica a credere alla morte del campione avvenuta ieri nella clinica Paideia di Roma, per quanto la sua grave forma di leucemia, negli ultimi tempi, avesse lasciato intuire questo triste epilogo. In queste ore, sono moltissimi a dimostrate la volontà di un ultimoal grandee i dettagli sulle prossime fasi della commemorazioni sono adesso quasi tutti disponibili.e dove idi ...

Corriere dell'Umbria

Lunedì sicuramente parteciperà aima Roberto Mancini si porterà sempre dentro di sè Sinisa ... a capirci, a litigare, comunque a diventare spalla uno per l'altro,per l'uno o per l'...Il mondo del calcio è scosso dopo la notizia della morte di Sinisa Mihajlovic e da tutte le categorie sono arrivati tanti messaggi di cordoglio alla famiglia Il mondo del calcio è scosso dopo la ... Mihajlovic, quando e dove i funerali: lunedì a Roma l'ultimo saluto Trauma cranico da impatto con conseguente emorragia cerebrale: la morte è stata immediata. Questo è quanto ha stabilito ieri pomeriggio l'esame autoptico ...A inizio mese la sua ultima apparizione in pubblico , per fare una sorpresa a Zdenek Zeman. Si parlava di calcio, il tecnico boemo presentava la sua ...