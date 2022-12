Southgate è ancora l’uomo giusto per l’Inghilterra?

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il 4 settembre del 2016è a Trnava, in Slovacchia, per disputare una partita delle qualificazioni mondiali. Un paio di mesi prima aveva toccato uno dei punti più bassi della sua storia, facendosi eliminare dall’Islanda agli ottavi dell’Europeo in Francia. In campo è schierata una formazione strana, tra giocatori da “Nazionale inglese”, come Kane, Sterling, Walker e Rooney, ma anche nomi improbabili per una Nazionale di questo livello come Drinkwater, Jagielka e Lallana. La partita ha poco da dire: per circa un’ora le uniche due occasioni sono un cross radente di tale Dusan Svento, su cui non riesce ad avventarsi nessuno, e un tiro largo di Sterling. All’ora di gioco Martin Skrtel, già ammonito, manda per terra Kane con un intervento che, visto ora, non sembra neanche falloso, ma che gli costa l’espulsione. Manca circa mezz’ora alla fine e ...