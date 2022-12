Sci alpino | Coppa Europa | Paula Moltzan fa suo lo slalom della Valle Aurina Sola e Lorenzi ai piedi del podio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Si è concluso ad Arnthal, in, il secondospeciale femminilestagione di2022/23. Il successo è andato alla statunitense, atleta in grado di ottenere buoni risultati nelle discipline tecniche anche indel Mondo. Completano ill’austriaca Lisa Hoerhager, undicesima dopo la prima manche e giunta ad 1”16 di distanza dalla vincitrice, e la svedese Moa Bostroem Mussener, vincitrice del primostagionale che mantiene dunque la leadership nella classifica di specialità. Dopo il doppiodi Mayrhofen, la squadra azzurra deve accontentarsi di due piazzamenti aidel: Beatrice ...

SOFIA GOGGIA INFORTUNATA: COSA È SUCCESSO LA CRONACA DELLA DOPPIETTA DELLE AZZURREElena Curtoni sale sul gradino più alto del podio, mentre sul secondo non ci sarà Sofia Goggia , già alla clinica di St. Moritz per ulteriori esami alla sua mano: 'Davvero un peccato non averla con me ...Doppietta azzurra ma…anche uno spavento. La discesa accorciata di Sankt Moritz (Svizzera) parla italiano, grazie al primo posto di Elena Curtoni e al secondo di Sofia Goggia. Che ...Tifosi ed appassionati che davanti alla Tv hanno colto quella frase che suggerisce un infortunio per Sofia Goggia: "Mi sono rotta la mano" ...