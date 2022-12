New York | dal 2024 i negozi di animali non potranno più vendere cani | gatti e conigli

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 16 dicembre 2022) A partire dalnon sarà più possibile per idisituati nello Stato di New. Si tratta di una decisione legata all’approvazione di una legge denominata “Puppy mill pipeline bill“, volta a fermare il traffico e la compravendita di cuccioli allevati crudelmente. Troppo spesso, infatti, gli allevamenti, secondo quanto indicato nella normativa, operano in modo intensivo, senza tenere conto della reale salute delle femmine, che finiscono così per essere sottoposte a gravidanze continue, senza pensare alle conseguenze a livello fisico che questo comportamento può provocare. Anzi, non mancano i casi (e sono diverse le segnalazioni a riguardo anche in Italia) di quattro zampe che vengono poi ceduti o trattati ...