ilGiornale.it

... quantificata in Euro 487.000,00 e sottratte le 200.000,00 già rientrate grazie agli accordi con i creditori e le ulteriori verifiche effettuate, il debitosarà pari a 650.000,00 euro. Gli ...Tali nuclei, spiega la nota del Comune, 'non riceverannocontributo ma semplicemente si ... - ha chiarito il presidente dell'Ater Matteo Mattuzzi - accedendo aldel Fondo Solidarietà ... "Nessun residuo fiscale". Calderoli smonta la bufala sull'autonomia Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie senza mezzi termini: “Chi scrive si informi prima, altrimenti è malafede” ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Ammoniaca negli Oreo, l'azienda risponde: nessun rischio per la sicurezza alimentare ...