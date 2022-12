LIVE – Empoli-Monaco 0-0 | amichevole 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ladiinvernale. Terzo test per gli azzurri di mister Zanetti, reduci dal pareggio contro il Wolverhampton e dalla vittoria con lo Sturm Graz nelle due precedenti amichevoli. Calcio d’inizio al Castellani alle ore 17. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con lascritta. COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 1? – Partiti. Al via il match tra. SportFace.