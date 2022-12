Italia sempre più vecchia | si vivono tre anni in più

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) È unapiù, un Paese nel quale calano i residenti e dove, in 10si sono dimezzati gli analfabeti: la fotografia del «Belpaese 2022» è scattata dall'Istat, che ha diffuso i principali risultati della terza edizione del Censimento permanente della popolazione. L'età della popolazione residente continua a salire: dai 43della scorsa rilevazione si è passati ai 46 di oggi. Al 31 dicembre 2021, la popolazione ammonta a 59.030.133 residenti, in calo dello 0,3% rispetto al 2020, pari a meno 206.080 individui. Il decremento di popolazione interessa soprattutto il Centro(-0,5%) e l'settentrionale (-0,4% sia per il Nord ovest che per il Nord est), mentre è più contenuto nell'meridionale (-0,2%) e risulta ...