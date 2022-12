Il Qatar-gate spazza via i miti della sinistra Superiorità morale e diritti umani? Ecco la verità

Il segertario ha chiesto all'organo interno ai dem di riunirsi 'con la massima urgenza'. E conferma di considerarsi come parte lesa Sullo stesso argomento: Oltre il. A sinistra c'è troppa voglia di purghe Dopo lo scandalo, la sinistra dice che se ruba è colpa della destra Enrico Letta corre ai ripari dopo lo scandaloe convoca il ...Moreno Pisto Altro che Lady Souhamoro e il, la vera notizia " e ciò che racconta meglio chi siamo " è il consueto report annuale di Pornhub. Eccola qua una descrizione della realtà efficace come poche altre. In Italia vincono l'...Il segertario ha chiesto all'organo interno ai dem di riunirsi "con la massima urgenza". E conferma di considerarsi come parte lesa ...Brando Benifei, capodelegazione del Pd nel gruppo socialdemocratico (S&D) commenta l'allargamento del Qatargate e spiega i suoi rapporti con Panzeri ...