Epic Games Store | ritornano i giochi gratis di fine anno

EA Motive annuncia l'entrata in fase gold di Dead Space Remake , in uscita su PS5, Xbox Series X/S e PC (Steam edStore) il 27 gennaio. Vi ricordiamo che l'ingresso in fase gold conferma il completamento dei lavori sulla versione 1.0 del videogioco, e quindi l'invio della copia master a tutti i ...Restando in tema con regali in vista del Natale, vi raccomandiamo di tenere d'occhioStore: è già disponibile gratis il primo gioco misterioso e tra poche ore potrete riscattarne uno nuovo. Giochi PC gratis: in regalo oggi su Epic Games Store un gioco misterioso! Un leak ha svelato il probabile gioco gratis di Epic Games Store di venerdì 16 dicembre, tra i rumor anche Mortal Kombat 11 e Red Dead Redemption 2.Epic Games Store ha lanciato i suoi saldi natalizi, che offrono tra le altre cose un buono riutilizzabile con uno scontro extra del 25%.