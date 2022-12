Bonus occhiali da vista 2022 | pubblicati requisiti e modalità per fare domanda

(Di venerdì 16 dicembre 2022) E' apparso ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero della Salute che specifica criteri,e termini per richiedere in contributo da 50 euro destinato a sostenere le famiglie nella spesa per ...

... modalità e termini per richiedere in contributo da 50 euro destinato a sostenere le famiglie nella spesa per acquistareo lenti correttive. Ecco cosa sapere...previsto dalla Legge di Bilancio 2021 che ha stanziato 15 mln per il triennio 2021 - 2023 per l'acquisto dida vista ovvero di lenti a contatto correttive L'erogazione del contributo '... Cos'è e come richiedere il bonus vista o bonus occhiali e lenti a ... Pubblicato il decreto attuativo per il voucher da 50 euro per acquisti di occhiali o lenti a contatto, effettuati dal 2021 al 2023. Vediamo a chi spetta e come funziona ...