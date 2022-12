Azzurri | Roberto Mancini guarda all’estero

(Di venerdì 16 dicembre 2022) per il prossimo stage della Nazionale in programma a giorni: i giocatori coinvolti Per il prossimo stage della Nazionale,. Sono ben 8 i giocatori di diversi campionati, a dimostrazione di un’attenzione notevole verso tutto il panorama calcistico giovanile, come del resto ha sempre fatto il Ct. Ecco l’elenco dei campionati e dei ragazzi chiamati: OLANDA – Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Lorenzo Lucca (Ajax)GERMANIA – Fabio Chiarodia (Werder Brema) ; Filippo Calixte Mane(Borussia Dortmund)INGHILTERRA – Cesare Casadei (Chelsea)SVIZZERA – Riccardo Calafiori (Basilea)PORTOGALLO – Cher Ndour (Benfica)DANIMARCA – Franco Tongya (Odense) L'articolo proviene da Calcio News 24.

