Il Sole 24 ORE

PENSIONI MINIME Il Tesoro ha di fatto aperto all'innalzamento delle a 600 euro, ma si tratta di una modifica valida solo per gli over 75 (nella era stato inizialmente previsto un innalzamento a soli ..., dal 1° marzo 2023 il rinnovo sarà automatico - GUIDA INPS. Dal primo marzo del 2023 , coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di ... Assegno unico, da marzo 2023 il rinnovo è automatico Il potenziamento dell’Assegno secondo l’Istat interesserebbe il 5,6% delle famiglie con figli a carico (l’1,9% delle famiglie italiane). In termini di incremento medio si parla di 90 euro al mese ...Partendo immediatamente dal calendario, come segnalato sul sito dell' Inps e come riportato anche da Skytg24, dopo i pagamenti delle pensioni avvenuti a inizio mese, si passa alla disoccupazione, come ...