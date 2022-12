Adnkronos

...produttori di armi hanno il potere di espandere la loroindustriale e attività commerciale', ci spiega Scahill. L'autorizzazione di 800 milioni di dollari in nuovi aiuti militari all'(...Ieri è infatti stato reso noto che a novembre si è attestata al 7,1% (suannua), contro ... Christine Lagarde, risentendo più che altro dal caro energia provocato dalla guerra in. Intanto ... Ucraina, base aerea russa colpita da drone non identificato (Adnkronos) - Una base aerea russa a Kursk, nel territorio della Federazione, è stata colpita nella tarda serata di ieri da un "drone non identificato". A darne notizia su Telegram è stato Anton Geras ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Mosca: “Nessuna tregua prevista per Natale-Capodanno' ...